الغربية تستضيف مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية لمحافظات الدلتا

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور محمد حسين ، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد رمضان درويش، القائم بأعمال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إلى جانب نواب المحافظين ونواب رؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية والأكاديمية، واللواء محمد شعير السكرتير العام لمحافظة الغربية، الاستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد وذلك في إطار استضافة محافظة الغربية للمؤتمر الإقليمي للمشروعات المؤهلة بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

توجيهات محافظ الغربية

ورحب محافظ الغربية بضيوف المحافظة، مؤكدًا اعتزازه باستضافة هذا الحدث الذي يجمع قيادات المحافظات الثلاث ورؤساء الجامعات وأصحاب المشروعات، ويتيح تبادل الخبرات والرؤى حول دعم الابتكار والمشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع الأفكار القابلة للتطبيق، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية على استضافة المؤتمر وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية المبادرة الوطنية في اكتشاف الأفكار المبتكرة ودعم المشروعات التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية والتنموية. كما أعرب المهندس إبراهيم عبد القادر مكي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره لمحافظة الغربية على استضافة هذا اللقاء، مشيدًا بأهمية التعاون بين المحافظات وتبادل الخبرات لدعم المشروعات الواعدة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل

والجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن تفقد معرض المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المحافظات الثلاث، والتعرف على أبرز الأفكار والحلول المبتكرة التي تقدمها، إلى جانب حفل لتكريم الفائزين وأعضاء اللجان التنفيذية، تقديرًا لجهودهم في دعم الابتكار والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.