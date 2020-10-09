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أخبار العالم

إسرائيل: سنبدأ مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان في 14 أكتوبر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس أن المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تبدأ في 14 أكتوبر، وذلك في معرض كشفها عن فريقها إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وكانت السلطات اللبنانية والإسرائيلية أعلنت في الأول من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق لبدء المفاوضات، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة "تاريخية".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر أوضح أن المباحثات ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان الخميس إن المباحثات تبدأ في "14 أكتوبر في مركز يونيفل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان)" في الناقورة الواقعة جنوبي لبنان قرب الحدود.

وسيتألف الوفد الإسرائيلي من 6 أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الإستراتيجية في الجيش.
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