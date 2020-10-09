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حوادث

ضبط 10 أطنان تين مجفف غير صالح بالإسكندرية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط ( 10٫8 طن تين مجفف غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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