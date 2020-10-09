أول ظهور لأشرف عبد الباقي من افتتاح "اللوكاندة".. شاهد

نشر الفنان اشرف عبد الباقي مجموعة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر في الصور من اول عرض لمسرحيته الجديدة" اللوكاندة" , وهي تعتبر اول سيت كوم مسرحي في مصر.





حيث قد علق علي الصور قائلا: "صور حصرية من افتتاح #اللوكاندة أول سيت كوم مسرحى فى مصر على مسرح نجيب الريحانى بوسط البلد".













وسيقدم أشرف عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، والتي ستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.





وبدأ عرض المسرحية بداية من امس, الخميس, على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.





مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي.





وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس.





ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.