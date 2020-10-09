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حوادث

إصابة طفلتين بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة طعام منزلي فاسد في سوهاج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
تسمم طفلة
تسمم طفلة
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أنغام الجنايني
أصيبت طفلتان بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة طعام منزلي فاسد ببندر طما بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد ابو موسى، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما، مفاده ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول طفلتين مُصاباتين بحالة إعياء وقئ، ادعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسد.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "جنى. م. م"، عام ونصف، وشقيقتها "نورسين. م. م"، عامين، ويقيمان بذات الناحية، بدائرة المركز، مصابتين بحالة إعياء شديدة وقئ، ادعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسد.

وبسؤال والدهما "محمد. م. ع"، 45 عامًا، ويقيم بذات الناحية، قرر تناولهما وجبة طعام منزلي فاسد، ما أدى إلى اصابتهما المذكورة، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل الطفلتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتيهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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