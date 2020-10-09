في عيد ميلاد نهال عنبر .. تعرف على عمرها الحقيقي

يوافق اليوم الجمعة، التاسع من شهر اكتوبر، عيد ميلاد الفنانة نهال عنبر، الـ ٦٠ حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1961.





ونرصد فيما يلي أبرز المعلومات عن نهال عنبر، في عيد ميلادها:









- عاشت فترة مع عائلتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر في بداية شبابها.









شبابها.





- درست في كلية السياحة والفنادق بالقاهرة.





- اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها في دور قصير خلال فيلم "طيور الظلام" للزعيم عادل إمام عام 1995.





- بدأت مشوارها الفني عام 1996 من خلال الأعمال التلفزيونية، ثم اتجهت للسينما مرة أخرى عام 1999 بفيلم "كوكب الشرق" للفنانة فردوس عبد الحميد.





- تزوجت من عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، وانفصلت عنه بعد ذلك.





- لديها ابن وحيد من زوجها السابق مجدي الحسيني وهو «مغني الراب والمخرج حسام الحسيني».