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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 . 

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، 9 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية
كولومبيا × فنزويلا – الواحدة والنصف فجر السبت – على قناة beIN Sports HD 2

البرازيل × بوليفيا – الثانية والنصف فجر السبت – على قناة beIN Sports HD 1

 

مباريات دولية ودية
اليابان × الكاميرون – الثانية ظهرا

تونس × السودان - الخامسة مساء – على قناة Television Tunisienne 1

غانا × مالى – السابعة مساء

المغرب × السنغال – الثامنة مساء – على قناة Arryadia HD

نيجيريا × الجزائر – التاسعة والنصف مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
المصري × الإسماعيلى – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت

طنطا × المقاولون العرب – الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

سموحة × الاتحاد السكندرى – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت

 

مواعيد مباريات كأس الخليج العربى الإماراتى
شباب الأهلى دبى × الظفرة – الرابعة والنصف مساء

العين × خورفكان – الرابعة والنصف مساء

الوحدة × الوصل – السابعة مساء
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