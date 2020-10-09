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منوعات

وكالة لتصوير المشاهير تعتذر للأمير هاري و زوجته

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اعتذرت وكالة "إكس 17 " ، عن نشر صور للأمير أرتشي نجل الأمير هاري و زوجته الأميرة ميجان ميركل بعد التقاط صور له في حديقة منزلهم الجديد. 
حسب ما رد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، أن الأمير هاري وصلا لتسوية مرضية لكل الأطراف بشأن تصوير الأمير أرتشي في حديقة منزله مع جدته لوالدته عن طريق طائرات بدون طيار. 

قدم الأمير هاري منذ فترة شكاوي ضد وكالة لتصوير المشاهير، بعد أن إنتشرت صورة لإبنه الأمير آرتشي دون إذن مما أثار استياءه. 

وضح الأمير هاري في شكواه أنه شعر بالغضب الشديد لشعوره بعدم الأمان في منزله ، فاعتذرت الوكالة عن نشر الصور ، و اكدت للجميع خصوصياته في حياته الأسرية و أكدت أنها ستحذف كل الصور المنشورة .  
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