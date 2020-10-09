أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي.. محمد بن زايد يصدر قرارات عاجلة

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.





ويضم مجلس الإدارة الجديد كلًا من محمد بن أحمد البواردي نائبًا للرئيس، والدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، والدكتور مغير خميس الخييلي، وماجد علي المنصوري والدكتورة شيخة سالم الظاهري وفق ماذكرته صحيفة البيان الإماراتية.





جدير بالذكر أن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مؤسسة لا تسعى للربح، وتعمل بدعم من حكومة أبوظبي، وهو واحدة من أكبر مشاريع حفظ الأنواع في العالم، حيث تشرف على إدارة شبكة دولية من المراكز المتخصصة لإكثار طائر الحبارى بهدف الحفاظ عليه وزيادة أعداده على امتداد نطاق انتشاره.

ويهدف الصندوق إلى إجراء الأبحاث التطبيقية والأساسية، بناء شبكة من المشاريع والمراكز للمحافظة على النوع، ودعمها من خلال الشراكات الدولية طويلة المدى، والقيام بإدارة شاملة للاستخدام المستدام للأنواع مع مواصلة دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في دول الانتشار.



كما أصدر الشيخ محمد بن زايد، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، برئاسة جميلة بنت سالم المهيري.





وأصدر بن زايد ايضا، قرارين بتعيين هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك وكيلًا لدائرة المالية، وتعيين محمد خليفة النعيمي مديرًا عامًا للشؤون المالية التنفيذية بدائرة المالية.