رشا مجدي: التكنولوجيا قضت على فرحة رؤية ساعي البريد.. فيديو





وأضافت مجدي أنه يوميا يحدث تطور تكنولوجي كبير في العالم مشيرة إلى أن العالم يتغير في وسائل الإتصال بين الناس وبعضها ولكن في الماضي كان يتم التواصل من خلال البريد سواء كان من دولة إلى أخرى حتى كان يتم داخل المحافظات.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أنه في الماضي كان هناك البريد السريع والبريد المسجل و كان يتم إستخدام البريد في الشركات والتعامل في العمل.





وأشارت مجدي إلى أنه حتى في تنسيق الجامعات كان الطالب يعلم الجامعة التي سيلتحق بها من خلال جواب من البريد مؤكدا أن الأن أصبح كل هذا تغير بتطور الزمن استخدام التكنولوجيا .





وقالت مقدمة برنامج صباح البلد أنه لا شك أنه في الماضي عندما كنا نرى ساعي البريد كان لدينا فرحة بذلك وكنا دائما نسأله "عندك جواب ليا" وكان له معزة خاصة.