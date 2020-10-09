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أخبار العالم

1310 جنود مصابين و9600 بالعزل.. كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
كورونا يضرب جيش إسرائيل
كورونا يضرب جيش إسرائيل وبدء تطعيم الجنود
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة بأن فيروس كورونا المستجد تفشي داخل الجيش الإسرائيل.

وارتفع عدد المصابين بكورونا في الجيش إلى، 1,310 إصابة، وهناك 9,600 جندي بالعزل الصحي.

وأعلن جيش الاحتلال انه سينظم حملة تطعيم لجنوده ضد الانفلونزا كاجراء لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الجيش انه سيبدأ التطعيم الاسبوع المقبل للتقليل من الإصابة بفيروس كورونا في فصل الشتاء.

وأصيب 3692 شخصًا بفيروس كورونا المستجد وتوفي 27 شخصًا خلال ال24 ساعة الماضية بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، الجمعة.

ووصلت نسبة النتائج الإيجابيّة إلى نسبة الفحوصات 8%، وهي النسبة الأكثر انخفاضًا منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وهو ما يرفع اجمالي المصابين داخل إسرائيل منذ تفشي فيروس كورونا الي 286,393  حالة.

ويرتفع عدد المصابين النشطين إلى 59347، منهم 825 توصف جراحهم بالخطيرة ويخضع 241 مريضًا لأجهزة تنفّس صناعي.

وسجّل الأسبوع الماضي، إصابة 30 ألفًا بكورونا، بتراجع 26% عن الأسبوع الذي سبقه.
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