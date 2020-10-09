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رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل تستهل مشوارها بمواجهة بوليفيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
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محمد السعيد
يستضيف منتخب البرازيل نظيره البوليفي، في تمام الثانية والنصف من فجر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب البرازيل لفرض سيطرته مبكرا بتحقيق فوزا مريحا في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات التأهل إلى مونديال قطر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل في مباراة اليوم، حيث غادر تدريبات السيلساو، أمس، الخميس، بعد شعوره بآلام.
 في الظهر.

ولم يعلن منتخب البرازيل حتى الآن موقف نيمار دا سليفا من خوض مباراة بوليفيا بتصفيات المونديال.

كان منتخب البرازيل ودع بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في روسيا 2018، بعد الخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

في المقابل يطمح منتخب بوليفيا في تحقيق نتيجة  إيجابية أمام منتخب البرازيل في مباراة اليوم، تمنحه دفعة قوية، خلال مبارياته المقبلة بالتصفيات.

وتضم مجموعة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 كلا من بوليفيا وبيرو وكولومبيا وفنزويلا.

ويلتقي الليلة ضمن منافسات المجموعة ذاتها بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، كولومبيا مع فنزويلا في تمام الواحدة والنصف صباحا.

يذكر أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد  19" في المدرجات.



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