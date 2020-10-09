AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز.. المقاولون العرب يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام طنطا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على نظيره طنطا، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المقاولون العرب لاستعادة نغمة الفوز أمام طنطا في مباراة اليوم، ورفع رصيده إلى النقطة 55 في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

كانالمقاولون العرب خسر أمام الأهلي بهدف دون رد، في الجولة الماضية، والتي شهدت الظهور الأول بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

في المقابل يطمح فريق طنطا بقيادة مدربه رضا عبدالعال في تحقيق نتيجة شرفية أمام ذئاب الجبل، بعد هبوط الفريق رسميا إلى القسم الثاني.

وتولي رضا عبدالعال تدريب طنطا مؤخرا خلفا لـ أيمن المزين، حيث قاد الفريق في 4 مواجهات، تعادل في لقاء وخسر في 3 آخرين.

وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، المصري مع الإسماعيلي، والاتحاد السكندري مع سموحة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يسعى لخطف وصافة الدوري مؤقتًا أمام سموحة

صراع البقاء يشعل مواجهة طلائع الجيش وطنطا بـ الدوري

الظهور الأول لـ رضا عبدالعال.. طنطا يستدرج نادي مصر في لقاء الجريحين بالدوري

الدوري المصري.. المقاولون يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب نادي مصر الجريح

الدوري الممتاز.. الجونة يسعى للثأر من طنطا.. اليوم

الملعب يفضح رضا عبدالعال.. وينهي أسطورة جوارديولا العرب

ترشيحاتنا

نادر شوقي لـ وادي دجلة: خسرتم 3 نقاط.. وكسبتم احترام الجميع

حكم كشف شعر الزوجة أمام أخو زوجها.. الإفتاء ترد

حكم الحلف بقول عليا الطلاق بالتلاتة .. دار الإفتاء توضح

لحظة نادرة جمعت محمود ياسين وكمال الشناوي.. تعرف عليها

خصم كبير..اشترِ آيفون X بـ 6700 جنيه فقط

اليوم.. تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الأسرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة

مريض يضطر إلى خلع أسنانه بنفسه بـ كماشة صدئة بسبب أزمة كورونا.. شاهد