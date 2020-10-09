نائب محافظ سوهاج يشارك في ماراثون الشباب والرياضة للدراجات

شارك الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، في الماراثون الرياضي القومي للدراجات وذلك في إطار تنفيذ المهرجان الرياضي بمشاركة ٢٥٠ من الشباب والفتيات وكبار السن من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.





جاء ذلك بحضور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والمتدرب من البرنامج الرئاسى، في اطار الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "رياضتك ـ مناعتك ـ دراجتك .. صحتك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.





وقد بدء وزير الشباب والرياضة بإطلاق شارة الماراثون عبر الفيديو كونفرنس، حيث بدأ من أمام جامعة سوهاج، مرورا بالكورنيش الشرقى، ثم كوبرى سوهاج العلوى الجديد على النيل، مرورا بالمدينة الطبية والكورنيش الغربى حتى استاد سوهاج الرياضي.



