بسيطة وجذابة ..زهير مراد يقدم 3 فساتين بالبنفسجي لـ ربيع 2021





وجاءت تصميمات زهير مراد لفصل الربيع 2021 متنوعة وجذابة، ومن أبرزهن 3 فساتين باللون البنفسجي الزاهي ولكن بتصميمات مختلفة تناسب جميع الأذواق.





جاء تصميم الفستان الأول بقماش الحريري والستان والشيفون، حيث جاء مجسم من منطقة الصدر مع فتحة "السبعة" لمنطقة الصدر، ثم انسدل بطريقة منفوشة وبسيطة لأسفل، مع وضع الحزام على منطقة الوسط، وتزينت الأكمام من الأسفل بالقماش الشيفون من نفس لون الفستان.





أما التصميم الثاني فكان أكثر جاذبية ويحتاج للسيدات التي تحتاج إلى لفت الأنتباه، حيث جاء بالقماش الدانتيل، مع القماش ذات الكرانيش البسيطة، مع وضع الحزام أيضا على منطقة الخصر.





وعن التصميم الثالث فتميز بالبساطة بقماش البيلسية الجذاب وتصميم الأوف شولدر مع وضع الفيونكة على منطقة الخصر بدلا من الحزام.





وبالرغمن من تنوع تصميمات الفساتين الثلاثة إلا انها جاءت طويلة وليست قصيرة أو مكشوفة.









وإليكم صور الفساتين ..









