وفري فلوس الأونلاين .. 5 خدع تجميلية على الطريقة الكورية

انتشرت خلال الفترة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي منتجات و مستحضرات تجميل كورية، فهي من الدول التي اشتهرت بجمال الفتيات والحفاظ على بشرتهن.





لذلك نستعرض خلال السطور التالية عددا من الخدع التجميلية التي تغنيكي عن الشراء، وفقا لموقع timesofindia.





1- يمكنك غمس قطعة قماش في الماء الساخن وتدليك وجهك جيدًا بها، تحتاج فقط إلى تحريك أصابعك في حركة تصاعدية إلى أسفل ثم إنهاء بضربات دائرية، عند القيام بذلك بشكل يومي، فإنه يساعد في تقشير بشرتك وتنظيفها بعمق، وهذا بدوره يمنح وجهك ملمسًا قويًا في غضون أسابيع قليلة.





2- علق بعض المناشف المبللة في غرفة نومك عندما تكون خارجًا للنوم، سيؤدي ذلك إلى ترطيب بشرتك وإبقائها رطبة طوال الليل، هذا ما يسمى بالنوم الجميل.





3- تحتاج إلى وضع طبقة من الكريم على وجهك بسخاء والضغط على أصابعك في جميع أنحاء بحركة دائرية، قم بتغطية كل جزء من وجهك من الذقن إلى الجبهة، سيعزز هذا التمرين الدورة الدموية في الوجه ويمنحه توهجًا طبيعيًا.





4- ممارسة تمارين اليوجا على البشرة فإنها مضادة للشيخوخة. ومع ذلك، فإن الكوريين لديهم نسخة أبسط من تمارين الوجه، إنهم ببساطة يمارسون AEIOU على التكرار امنح نفسك 5 ثوانٍ لنطق كل حرف متحرك، ستؤدي ممارسة تمرين الفم هذا إلى شد عضلات وجهك وزيادة تدفق الدم وإزالة الخطوط الدقيقة.





5- شاي الشعير يمكن أن يضيف توهجًا طبيعيًا إلى وجهك عن طريق تحسين الدورة الدموية، غني بالأحماض الأمينية التي تساعد في تعزيز تكوين الكولاجين والمرونة في بشرتك، كما أنه يعمل بشكل جيد إذا كنت ترغب في التخلص من بعض الكيلوجرامات.





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