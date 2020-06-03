يرفع مناعة الجسم.. تناول الماء الساخن بنصف ليمونة على الريق

المكونات :



ماء ساخن

ليمونة





الطريقة

- عصر نصف ليمونة على الماء الساخن وإضافة النصف الاخر كشرائح بداخله.



- تناول المشروب يوميا على الريق ومن الافضل تناوله مرة في الصباح، ومرة ثانية قبل النوم.

