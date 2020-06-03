يرفع مناعة الجسم.. تناول الماء الساخن بنصف ليمونة على الريق

كشفت العديد من الدراسات عن الفوائد السحرية التي يقدمها شرب الماء الساخن بالليمون على الريق، فله قدرة فعالة على تعويض نقص فيتامين سي مما يساعد على رفع مناعة الجسم.
ويساعد الماء الساخن بالليمون صباحا على تقليل فرصة الاصابة بالبرد والانفلونزا بالاضافة الى أنه يقلل من القلق والاجهاد العقلي.
وعرض موقع boldsky الهندي، مكونات وطريقة عمل مشروب الماء الساخن بالليمون، الذي يرفع من فيتامين سي ويعزز من قدرة الجهاز المناعي :
المكونات :
ماء ساخن
ليمونة
الطريقة
- عصر نصف ليمونة على الماء الساخن وإضافة النصف الاخر كشرائح بداخله.
- تناول المشروب يوميا على الريق ومن الافضل تناوله مرة في الصباح، ومرة ثانية قبل النوم.
ويساعد الماء الساخن بالليمون صباحا على تقليل فرصة الاصابة بالبرد والانفلونزا بالاضافة الى أنه يقلل من القلق والاجهاد العقلي.
وعرض موقع boldsky الهندي، مكونات وطريقة عمل مشروب الماء الساخن بالليمون، الذي يرفع من فيتامين سي ويعزز من قدرة الجهاز المناعي :
المكونات :
ماء ساخن
ليمونة
الطريقة
- عصر نصف ليمونة على الماء الساخن وإضافة النصف الاخر كشرائح بداخله.
- تناول المشروب يوميا على الريق ومن الافضل تناوله مرة في الصباح، ومرة ثانية قبل النوم.