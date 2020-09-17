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مرأة

فوائد لن تتوقعها لممارسة اليوجا على الصحة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:35 م
فوائد اليوجا
فوائد اليوجا
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نهى هجرس
يمكن أن يوفر الحفاظ على ممارسة اليوجا بانتظام فوائد صحية جسدية وعقلية، كما أن الغرض من ممارسة اليوجا هو بناء القوة والوعي والانسجام في كل من العقل والجسم.


كما يوضح الدكتور نيفينز أن "تقنيات الاسترخاء المدمجة في اليوجا يمكن أن تقلل من الآلام المزمنة ، مثل آلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل والصداع ومتلازمة النفق الرسغي". "يمكن لليوجا أيضًا خفض ضغط الدم وتقليل الأرق."


بصرف النظر عن الفوائد الجسدية ، فإن إحدى أفضل فوائد اليوجا هي كيف تساعد الشخص على إدارة الإجهاد ، والذي من المعروف أن له آثارًا مدمرة على الجسم والعقل. 




ويقول الدكتور نيفينز: "يمكن أن يكشف الإجهاد عن نفسه بعدة طرق ، بما في ذلك آلام الظهر أو الرقبة ، ومشاكل النوم ، والصداع ، وتعاطي المخدرات ، وعدم القدرة على التركيز". "يمكن أن تكون اليوجا فعالة جدًا في تطوير مهارات التأقلم والوصول إلى نظرة أكثر إيجابية للحياة."


وتشمل الفوائد الجسدية الأخرى لليوجا ما يلي:


زيادة المرونة
زيادة قوة العضلات 
تحسين التنفس والطاقة والحيوية
الحفاظ على التمثيل الغذائي المتوازن
تخفيض الوزن
صحة القلب والدورة الدموية
تحسين الأداء الرياضي
الحماية من الاصابة


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