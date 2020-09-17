فوائد لن تتوقعها لممارسة اليوجا على الصحة

بصرف النظر عن الفوائد الجسدية ، فإن إحدى أفضل فوائد اليوجا هي كيف تساعد الشخص على إدارة الإجهاد ، والذي من المعروف أن له آثارًا مدمرة على الجسم والعقل.

















ويقول الدكتور نيفينز: "يمكن أن يكشف الإجهاد عن نفسه بعدة طرق ، بما في ذلك آلام الظهر أو الرقبة ، ومشاكل النوم ، والصداع ، وتعاطي المخدرات ، وعدم القدرة على التركيز". "يمكن أن تكون اليوجا فعالة جدًا في تطوير مهارات التأقلم والوصول إلى نظرة أكثر إيجابية للحياة."



