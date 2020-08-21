أبرزها إنقاص الوزن.. فوائد مذهلة لممارسة اليوجا

قالت ميريام غندور خبيرة تعليم وتدريب رياضة اليوجا، إن اليوجا من أهم الرياضات الروحية والعقلية التي لها فوائد عديدة، حيث تساعد في صفاء الذهن وتقلل التوتر والضغوط العصبية وغيرها من الأمراض التي قد يتعرض لها الكثيرون.





وأوضحت أن رياضة اليوجا ، تساعد الانسان على الاسترخاء الجسدي والنفسي وتمنع التوتر وتخفف من القلق، منوهة بان هذه الرياضة تحدث انسجام بين الجسم والعقل والنفس، ورياضة سهلة يمكن ممارستها والتدجريب علايها في أي مكان وأي وقت.

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وقسمت ميريام غندور فوائد ممارسة اليوجا إلى التالي:

- تخلص الجسم من الضغوط، فالكثير منا يشعر يوميا بالضغوط المختلفة، منوهة بأن رياضة اليوجا تساهم في تقليل والتخلص من الضغوط النفسية والعصبية التي قد نتعرض لها، فهي تفرغ ذهننا من أي أفكار لبعض الوقت والتركيز على وضعية جسمنا وطريقة تنفسنا، ومع الاستمرار والتدريب تتلاشى يوميا هذه الضغوط.





- فوائد جسدية، حيث أن رياضة اليوجا لها العديد من الفوائد جسدية والصحية ومنها تخفيف آلام العضلات الناتجة عن الشد العضلي، تساعد في طرد السموم من مختلف مناطق الجسم وبالتالي تؤخر الشيخوخة وتطيل من العمر، وأيضا تزيد من مرونة وقوة وليونة المفاصل والاربطة واوتار الجسم، وكذلك تقوي الطاقة الجنسية، وتخفف من ضغط الدم وتقلل نبضات القلب، وكذلك تشدّ الجسم وتمنع الترهل، وتحسّن من كفاءة التنفس.





- انقاص الوزن، حيث تساعد اليوجا من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة اليوجا مع التمرينات الرياضية الخفيفة على انقاص الوزن، وأيضا تحد من التوتر وتصد شهيته لتناول المأكولات ذات السعرات الحرارية العالية كالدسكريات والدهون، وكذلك تعمل على تناسق عضلات الجسم وتساهم بشكل كبير في القضاء على آلام الظهر .





- بالنسبة الحوامل: تعمل اليوجا على خفض من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم خاصة للحوامل، وتعمل على رفع مستوى الهيموغلوبين في الجسم، مما يؤدي الى رفع مستوى الحديد في الدم وبالتالي منع فقر الدم، وكذلك تخفف من آلام الطمث وأعراض ما قبله، فضلا عن ان اليوجا تعالج الارق والنوم المتقطع التي تتعرض له الحوامل وغيرهن.



