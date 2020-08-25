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منوعات

دراسة تشير إلى ارتباط ممارسة اليوجا بتحسن الأعراض المرضية لمرضى القلب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت دراسة جديدة أن ممارسة رياضة اليوجا يمكن أن يساعد مرضى القلب في التغلب على أعراض الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب).

وقال الدكتور تاريش سين الأستاذ في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية: "يمكن أن تكون أعراض الرجفان الأذيني مؤلمة، إلا أنها تأتي وتذهب، وهو ما يجعل العديد من المرضى يشعرون بالقلق ويحد من قدرتهم على العيش حياة طبيعية".


وبحثت الدراسة فيما إذا كانت اليوجا يمكن أن تخفف الأعراض لدى مرضى الرجفان الأذيني، وضمت الدراسة 538 مريضا خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2017، وظل المرضى لمدة 12 أسبوعا دون ممارسة اليوجا، ثم حضروا لمدة 16 أسبوعا جلسات يوجا مدتها 30 دقيقة كل يوم، وخلال فترة اليوجا، تم تشجيع المرضى أيضا على ممارسة الحركات والتنفس في المنزل بشكل يومي.

وخلال فترتي الدراسة، تم تسجيل أعراض ونوبات الرجفان الأذيني بشكل يومي، كما ارتدى بعض المرضى جهاز مراقبة القلب للتحقق من نوبات الرجفان الأذيني، كما تم قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم، ثم قارن الباحثون النتائج بين فترتي عدم ممارسة اليوجا وممارستها.

وأوضح الباحثون أنه خلال فترة ممارسة رياضة اليوجا التي استمرت 16 أسبوعا، شهد المرضى تحسينات كبيرة في جميع الجوانب مقارنة بفترة عدم ممارسة اليوجا البالغة 12 أسبوعا، على سبيل المثال، خلال فترة عدم ممارسة اليوجا، عانى المرضى في المتوسط من 15 حلقة من أعراض الرجفان الأذيني مقارنة بـ8 نوبات خلال فترة اليوجا، وكان متوسط ضغط الدم 11/6 ملم زئبق أقل بعد تدريب اليوجا.
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