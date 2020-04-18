أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد

تحرص الفنانة أحلام على الظهور الدائم إطلالات أنيقة، وتخطف الأنظار باراتدائها الفساتين على أحدث صيحات الموضة، فهي من الفنانات التي تتابع أخبار الموضة لحظة بلحظة حتى تتألق بمقتنيات أنيقة وجذابة.
كما تميل الفنانة أحلام بإرتداء الفساتين المرصعة بالذهبي والفضي، كما أنها تختار الألوان الزاهية مثل الأحمر الناري والأخضر الزاهي مع أقمشة الستان والتل المطرز أو الدانتيل.
تظهر أحلام في أغلب الحفلات بمجموعة من الفساتين الجذابة من أنامل مصمم الأزياء زهير مراد، الذي يعتمد على الأقمشة التي تتماشى مع الموضة مثل البليسية والشراشيب.
وإليكم مجموعة من فساتين أحلام بأنامل مصمم الازياء زهير مراد..