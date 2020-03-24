جذابة وأنيقة.. شاهد أجمل تصميمات زهير مراد على السجادة الحمراء

يعتبر مصمم الأزياء العالمى زهير مراد من أبرز وأشهر الأسماء فى عالم الموضة والأزياء و يثير دائما الجدل بتصميماته المميزة والملفتة.
وعرف المصمم اللبنانى زهير مراد بتصميماته الراقية واعتماده على الأقمشة الفخمة التى تزيد من جمال الفتاه، كما أنه يحرص دوما على التنوع بين التصميمات والأقمشة التى تتناسب مع مختلف الأذواق والأجسام المختلفة أيضا..
كما لا يخلو مهرجان مهرجان عالمى من تصميمات فساتين زهير مراد، فتلجأ الكثير من النجمات حول العالم إلى أختيار فساتين زهير مراد وارتدائها على السجادة على الحمراء حتى يخطفن الأنظار بأناقتهن.
نعرض لكم فيما يلى أبرز تصميمات فساتين زهير مراد على السجادة الحمراء..