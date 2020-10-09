الكويت تنفي فتح مطاراتها أمام الدول المحظور دخول أراضيها

نفت الإدارة العامة للطيران المدني، ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من فتح الطيران المباشر من بعض الدول الممنوعة.





وقالت الإدارة على حسابها في تويتر: لا صحة لما يتداول عن فتح الطيران المباشر من بعض الدول المحظور الطيران القادم منها، حيث ما زالت قائمة الـ 34 دولة المحظور الطيران القادم منها كما هي، ولم يتم إضافة أو إلغاء أي من الدول المذكورة حتى الآن.



