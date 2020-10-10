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برلمان

اليوم.. عزاء النائبة منى منير داخل كنيسة المرعشلي بالزمالك

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
النائبة منى منير
النائبة منى منير
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
يقام عزاء النائبة منى منير -عضو  لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التي توفيت أول أمس الخميس- الساعة 6 مساء اليوم السبت، بكنيسة المرعشلي بالزمالك، والتي أقيمت بها الجنازة أمس الجمعة.

وكانت النائبة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية امن الجيزة)، ولن تجري انتخابات تكميلية على مقعد النائبة، لأنه يتبق من عمر المجلس الحالي أقل من ٦ أشهر، حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في أقل من شهرين.

النائبة ساهمت في تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة الذي استهدف تغليظ العقوبات في حالات ارتكاب العنف ضد المراة باي شكل أو أي صورة.
 
وكانت النائبة ممن طالبوا بتحقيق مبدأ سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمجني عليهم في قضايا العنف او التحرش ، كما طالبت بضرورة إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية وحل المشكلات المترتبة عليه مثل الاستضافة والرؤية وغيرها وطالبت بضرورة عرضه على المجلس القومى للمرأة.

الراحلة طالبت كثيرا بتغليظ عقوبة التحرش والبحث عن اليه مجتمعية تساهم في الحد من ارتفاع معدلات الطلاق داخل المجتمع ، كما رفضت النائبة ما اسمته المشاهد الدرامية التي تسيئ للمراة المصرية او تشوه صورتها.

ودعت النائبة لضرورة ان تراعي الدراما عدم الترويج لأي أفكار تهد بنيان المجتمع المصرى، وتحرض على القتل ونشر الفجور وتهديد نسيج المجتمع المصرى بأكمله محذرة مما اسمته تشويه صورة المرأة المصرية ، وحذرت من المشاهد تعد تحريضا علنيا للزوجات والسيدات على القتل وأعمال العنف ضد الأزواج.

كما تقدمت النائبة منى منير بمشروع قانون مقدم منها بشأن تعديل فى بعض أحكام قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، وكان مشروع القانون يحدد بشكل واضح دور المجلس القومى للأمومة والطفولة فى وضع استراتيجيات تهدف لحماية الأطفال ومنع التسرب من التعليم والحد من الأمية، وقالت ان القانون يهدف لإعادة هيكلة المجلس القومى للأمومة والطفولة.
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