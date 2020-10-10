اليوم.. عزاء النائبة منى منير داخل كنيسة المرعشلي بالزمالك

يقام عزاء النائبة منى منير -عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التي توفيت أول أمس الخميس- الساعة 6 مساء اليوم السبت، بكنيسة المرعشلي بالزمالك، والتي أقيمت بها الجنازة أمس الجمعة .





وكانت النائبة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية امن الجيزة)، ولن تجري انتخابات تكميلية على مقعد النائبة، لأنه يتبق من عمر المجلس الحالي أقل من ٦ أشهر، حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في أقل من شهرين.



