كورونا يعيد العالم للوراء.. دول عربية تعيد حظر التجوال لمجابهة الفيروس

يبدو أن العالم العربي في طريقه من جديد لفرض حظر تجوال شامل مرة أخري بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا وانتشاره بشكل سريع فلم تكن سطنة عمان وحدها التي اعادت فرضت إجراءت حازمة في مواجهة الفيروس المستجد، وأعلنت قبلها الأردن وتونس عن العودة الي إجراءات حازمة ومنها حظر تجوال شامل لمواجهة عودة كوفيد 19 للانتشار.





وأعلنت السلطات في الأردن، عن عودة فرض حظر تجول شامل في عموم البلاد علي مدار يومين هما "اليوم الجمعة وغدا السبت " للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".





وحسب وسائل إعلام أردنية، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إنه في ضوء تطورات الحالة الوبائية، تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس ولمدة 48 ساعة.





وأضاف الفراية، أنه سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل خلال الأسابيع المقبلة.





ولفت إلى أنه لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية وتستنى فقط فرق التقصي والكوادر الطبية.





وسجلت السلطات الصحية في الأردن، ارتفاعًا كبيرا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.





يُشار الي أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة تجاوز 17464 حالة.





فيما أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، عن قرارات جديدة للحد من انتشار الفيروس في السلطنة.





وشملت القرارات الجديدة في سلطنة عُمان فرض حظر التجوال وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 اكتوبر وحتى يوم السبت 24 اكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.





كما قررت اللجنة حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر و إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام العُمانية





وأهابت اللجنة العليا بالجميع وخصوصًا الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





بينما كانت السلطات التونسية قد أصدرت قرارا بإعادة حظر التجوال فى العاصمة التونسية من 8 مساء أمس الخميس، وحتي الخامسة من صباح اليوم الجمعة ، لمواجهة الارتفاع في إصابات فيروس «كورونا».





وكانت الفرق الصحية قد شرعت في تعقيم مجلس نواب الشعب، وشمل ذلك قاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي، ومختلف القاعات.





ومن جانبه قال الشاذلي بوعلاق، والي تونس، إن اللجوء إلى حظر التجوال، فرضته سرعة انتشار فيروس كورونا في تونس، خلال هذه الموجة الثانية، التي انطلقت منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي.





ويشمل الإجراء ولايات إقليم تونس الكبرى، وهي تونس ومنوبة وأريانة وبنعروس.





وكانت وزارة الصحة التونسية، قد قالت أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 24.542، منها 364 وفاة.





وفي شمال غربي تونس ، قرر المجلس الجهوي بولاية الكاف، فرض حظر الجولان لمدة خمسة عشر يومًا بمعتمديتي الكاف الشرقية والكاف الغربية، ومنع التنقل خارج مدينة الكاف، وإلزامية ارتداء الكمامة، بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة.





وكانت ولايتا سوسة والمنستير، وسط شرق، قد أعلنتا في وقت سابق الدخول في حظر التجول الليلي، بعد ارتفاع نسبة الإصابات داخلهما.

أعلنت السلطات في الأردن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".