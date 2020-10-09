هاني الناظر يصحح 10 مفاهيم خاطئة عن الأمراض الجلدية

توراثنا بعض المعتقدات الطبية عن اجدادنا ونتعامل على اساسها عندما تواجهنا اى مشكلة وقد تكون غير صحيحة فى بعض الاحيان بل وقد تكون هى فى ذاتها سببا للاصابة ببعض الامراض والمشكلات الصحية الاخرى .





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عرض الدكتور هانى الناظر، استاذ الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ابرز 10 معتقدات خاطئة بين عدد كبير من الناس فى مجال الصحة الجلدية والعناية بالبشرة ونشر حقيقيتها من خلال صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك.





١- البهاق مرض مناعي وليس مرض معدي علي الإطلاق

٢- الصدفية مرض جلدي مناعي وغير معدي نهائيا

٣-الثعلبة مشكلة غير معدية تماما

٤- حبوب الشباب تتأثر جدًا بالعامل النفسي ولا تقتصر فقط علي سن المراهقة ولكنها قد تمتد في الثلاثينيات الأربعينات وأكثر لأنها مرتبطة بالتوتر والشد العصبي

٥- التينيا مرض ينتج عن الإصابة بأنواع من الفطريات و يعالج بالأدوية و لكنه قد يعاود الإصابة مرة أخرى إذا تعرض الإنسان للفطريات مرة ثانية ولا يوجد علاج يمنع عودة الإصابة للأبد

٦- الأكزيما نوع من الحساسية وهي مرض غير معدي إطلاقا

٧- الشعر الأبيض ظاهرة طبيعية مع تقدم السن وقد تظهر مبكرا عند بعض الأشخاص نتيجة عوامل وراثية ولا يوجد علاج دوائي للشيب

٨- الصلع صفة وراثية ولا يوجد علاج دوائي للصلع لأن الصفات الوراثية لا تعالج بالأدوية

٩- الصابون الذي يحتوي علي كبريت أو فينيك أو ديتول او اي مواد مطهره اضراره اكثر من فوائده