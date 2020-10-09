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رياضة

موقف منتخبات شمال أفريقيا من موعد بطولة الشباب في تونس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:25 م
اتحاد شمال أفريقيا
اتحاد شمال أفريقيا
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يسرى غازى
تلقي اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة  بشأن موقفهم النهائي من إقامة البطولة في موعدها او التأجيل لمدة شهر .

ومن المقرر  ان تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر المقبل وحتي الرابع والعشرين من نفس الشهر 

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة في موعدها من منتخبات مصر وتونس المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.

 أما المنتخب الليبي فقد طالب بالتأجيل لمدة شهر  ولمً يتلقي اتحاد شمال أفريقيا اي رد من المغر ب والجزائر  علي الرغم من انتهاء المهلة المحددة للدول من الاستقرار علي موعد بدء البطولة في الخامس من اكتوبر الجاري.
 
وتنتظر المنتخبات  الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا  خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز  تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الاهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام انبي وقال أن هذا الآداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا  في الجانب الدفاعي والهجومي.

  وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب ان العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في اكثر من مركز  داخل الملعب ، و أدى واجبات مركزه كما طلبت منه من موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن. 

كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز ، كما أن مشاركته تساهم في منحه خبرات تعطيه افضلية مع منتخب الشباب ، وطالبه أن يستمر في الآداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.

يذكر ان منتخب مصر للشباب تحت 20سنة يستعد لبطولة شمال أفريقيا  المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021  بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي موريتانيا مباشرة
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