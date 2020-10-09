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حوادث

أم تلقي بنفسها وطفليها في ترعة الإبراهيمية بـ سمالوط

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:36 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا جثث ربة منزل وطفليها من مياه ترعة الإبراهيمية بعد غرقهم لخلافات أسرية.

 تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد العثور على جثة سيدة وطفلين فى مياه ترعة الإبراهيمية.


وعلي الفور أمر مدير  الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأفادت التحريات الأولية قيام "فاطمة. س. ع" 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بسمالوط، بإلقاء نفسها وطفليها "ا. م" 6 سنوات، وشقيقه "آ. م" 5 سنوات، في مجرى ترعة الإبراهيمية، بسبب خلافات أسرية.
 
وتمكنت فرق الإنقاذ النهري، من انتشال جثث الضحايا الثلاثة من أمام مدينة بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.
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