القابضة للسياحة توضح خطة تطوير شركاتها التابعة.. تفاصيل





وبحسب مجلس ادارة الشركة القابضة فإن المحور الاول الخاص بتطوير الأصول تضمن تطوير الفنادق مثل قصر مينا هاوس، فندق سوفيتيل ونتر بالاس بالأقصر، فندق كونتيننتال وسط القاهرة، 60 شاليه بفندق شتايجنبرجر الهرم كمرحلة أولى، فضلا تطوير مناطق مثل المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، وتطوير منطقة الهرم وعروض الصوت والضوء، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول مثل فندق السلطانة ملك بالأقصر، فندق شبرد، فندق كوزموبوليتان، قرية محاويش بالغردقة، فروع شركتي التجارة الداخلية.





شمل المحور الثاني تنفيذ الشركة القابضة وشركاتها التابعة مشروعات جديدة مثل إنشاء وتطوير فنادق 3 نجوم بالمحافظات، وفندق مورانو بالعين السخنة، ومشروع سياحي بمرسى علم، وفندق سافوي بالأقصر، وإضاءة أشهر ميادين القاهرة الخديوية.





تتضمن خطة الشركة القابضة لتطوير الأداء، انشاء شركة مشتركة لإدارة الفنادق "ميجوتاك" ، والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، وتدشين مقاصد سياحية جديدة عبر الحجز الإلكترونى من خلال منصة "طوف وشوف".





وتستهدف الشركات التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق تنفيذ استثمارات بقيمة 859.6 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لاستكمال أعمال التطوير والاحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات وذلك بحسب الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي ‪2020-2021‬.

كشفت الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة التابعة لوزراة قطاع الاعمال العام عن تنفيذ خطتها قصيرة الاجل لتطوير شركاتها التابعة والتى تتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تطوير الأصول، مشروعات جديدة ، تطوير الأداء.