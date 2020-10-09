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رياضة

أخبار الأهلي| أزمة جديدة بسبب أحمد فتحي.. ومدافع الرجاء يوقع للنادي.. موسيماني يرد على فايلر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:11 م
حسن العمدة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن.

أيام قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي، حيث ستعلن الأندية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال فى صراعات؛ من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري .

أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي انتقال بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي، إلى صفوف النادي الأهلي.

أكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن موقف مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل المارد الاحمر لهذا الدور سابق لأوانه خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة مهمة للغاية أمام الوداد البيضاوي ذهابًا وإيابًا .

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الترحيب بمواطنه كيفين جونسون الذي سيشغل منصب المدرب العام معه.

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