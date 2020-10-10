دعاء للميت قبل الدفن.. يغسل خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

دعاء للميت قبل الدفن هو إحدى السُنن الواردة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - والذي أوصانا بالأحياء ولم يستبعد الأموات من وصيته، فكما حثنا على الدعاء للأحياء، دعانا كذلك للحرص على دعاء للميت قبل الدفن وعند الدفن و بعد الدفن وفي كل وقت وحين، فبين لنا أن الموت لا يعني انتهاء الحقوق، ولكن هناك حقوقًا للميت كما للحي، وأكثر هذه الحقوق من حيث الحاجة والضرورة، هو دعاء للميت قبل الدفن أي عند دخول القبر، وفضل دعاء للميت قبل الدفن لا يصل للمتوفي فقط وإنما أيضًا يتحقق للأحياء.





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دعاء للميت قبل الدفن



قد يحقق نفع كبير للمتوفي ، لكن الحي كذلك يحصل على الثواب الكبير في ذات الوقت عند ترديد

، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»، فعلى خلفية

ينبغي الالتفات إلى أنه يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، والإسراع في دفن

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دعاء للميت قبل الدفن مكتوب



دعاء للميت قبل الدفن مكتوب ورد فيه مجموعة من الأدعية المأثورة للمتوفي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي يمكن الاسترشاد بها عند توديع المتوفى في آخر لحظاته معنا في الدنيا من خلال دعاء للميت قبل الدفن .





• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

• اللهم ! اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.





• اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك،واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه

• اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.

• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• يا رحيمنا يا من لا تصعب عليه أصغر صغيرة ولا أكبر كبيرة هون عليه سكرات الموت، و أرحمه عند القبض، وفرحه بعد الاحتضار بلقائك.

• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابة و العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.









دعاء للميت وأوقات الدفن المنهي عنها



، ينبغي علينا قبل إهداء المتوفى

تجنب دفنه في ثلاث ساعات، نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن دفن

فيها، وأوقات الدفن المنهي عنها ، هي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها للغروب، وتضيفها للغروب واصفرارها، وقد وردت فيما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أى تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».