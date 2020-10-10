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بين الناس

شكوى من انتشار تلال القمامة بقرية كفر هلال في المنوفية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل المواطن سامح محمد، شكوى في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمدخل قرية كفر هلال بركة السبع التابعة إلى محافظة المنوفية.

ويقول القارئ، فى رسالته : "إننا نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء، ونرجو من الحى رفعها" .

وأضاف:"إن تراكم القمامة والمخلفات بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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