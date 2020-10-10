أحمد العش: شعرت بالحزن بعد رحيلي عن الأهلي وفضلت الإسماعيلي لهذا السبب

تحدث أحمد العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي، عن تفاصيل وأسباب رحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال بدايته الكروية.





وقال أحمد العش في تصريحات خاصة لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " بدأت كرة القدم في كفر الشيخ وانتقلت للنادي الأهلي في سن صغيرة، وتسجيل هدف في مرمي الإسماعيلي بدوري الشباب أمام جوزية كان سبب تصعيدي للفريق الأول".





وأضاف: " شعرت بالحزن بعد رحيلي عن الأهلي وفضلت الإسماعيلي عن فرق أخري، وواجهت بعض المشاكل من داخل الإسماعيلي وجمهور الفريق هو الأفضل".





وأتم: " نادم على قرار الرحيل عن الدراويش وتعرضت لضغوط أجبرتني على الرحيل".

