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أخبار العالم

الأمم المتحدة: نزوح 24 ألف أسرة في اليمن خلال 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نزوح نحو 24 ألف أسرة في اليمن منذ بداية العام الحالي، جراء الصراع الدائر في البلد للعام السادس تواليا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، إن "مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة رصدت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، نزوح ما يقرب من 24 ألف أسرة مرة واحدة على الأقل في مختلف أنحاء اليمن".

وأضافت: "ندعم حاليا أكثر من 13 ألف أسرة تعيش في 55 موقعا للنزوح في أنحاء البلاد من خلال فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها".

وأعلنت المنظمة الأممية في يوليو الماضي، أن "أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، قد أجبروا على الفرار بسبب القتال وانعدام الأمن منذ كانون الثاني/ يناير".

وفي 21 نوفمبر 2019م، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 3.65 مليون يمني نزحوا داخليا بسبب النزاع والكوارث.

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
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