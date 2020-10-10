اتهامات متبادلة.. خرق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

تبادلت أذربيجان وأرمينيا التهم بخرق وقف إطلاق النار بعد الإعلان عن اقتراب سريانه في وقتٍ سابق، وذلك في نزاعٍ مسلح بدأ منذ نحو أسبوعين، سقط فيه المئات بين قتلى وجرحى، وربما الآلاف بحسب ما ذكرت مصادر من كلا الجانبين، وفق ماذكرته وسائل إعلام متفرقة.





ووجهت أذربيجان لأرمينيا تهمة خرق وقف إطلاق النار، وقصف مناطق سكنية بشكل مكثف قبل سريان وقف النار.





بينما وجهت أرمينيا لأذربيجان، اتهام عدم الإلتزام وخرق بدء سريان وقف إطلاق النار، وقيامها بشن غارة بواسطة طائرات مسيرة جنوبي البلاد قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.





ولفت مسؤول أرميني إلى أن صواريخ أذربيجانية قصفت عاصمة كاراباخ قبل سريان وقف النار.





وتدعم تركيا أذربيجان بالمال والسلاح والمرتزقة والطائرات المسيرة، وتذكي الدولة التي يرأسها رجب أردوغان، المناصر للإخوان، نار العدواة والحرب بين الدولتين، حيث اعتبرت منذ اشتعال الأزمة، إن أرمينيا هي البادئة بالحرب، وإنها من يجب أن تعاقب.





بينما سعت روسيا ممثلة في وزارة خارجيتها للتهدئة بين الأطراف المتحاربة داعية إلى عدم التصعيد والتهدئة، ونبذ الخلاف، واتباع الوسائل الدبلوماسية في حل الخلافات القائمة.











