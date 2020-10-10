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محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة للقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
اعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف حملات المتابعة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الاضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

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وأشار المحافظ ـ فى تصريحات صحفية اليوم ـ إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية لافتا الى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة مخلفات الذرة  والتي تلوث البيئة تهدد صحة المواطنين وسلامتهم ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعيًا الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة إنه تم شن حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء بناءًا على تعليمات الوزير المحافظ وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوز 10 ألاف جنيه على حسب مساحة الأرض.
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