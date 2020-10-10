استعدادا لدورة تونس.. منتخب الشباب يعاود تدريباته اليوم

يعاود منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته البوم السبت استعدادا للمشاركة ضمن منافسات دورى شمال أفريقيا المقرر إقامتها فى تونس.





وقرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق نجوم المستقبل يوم الاتنين المقبل في تمام الرابعة مساء علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الثالث من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي

ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021





من جهة اخري يحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب إمكانية الاتفاق علي مباراتين وديتين مع احد أندية الدوري الممتاز بداية الأسبوع المقبل استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.





وتلقي اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بشأن موقفهم النهائي من إقامة البطولة في موعدها او التأجيل لمدة شهر .





ومن المقرر ان تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر المقبل وحتي الرابع والعشرين من نفس الشهر





وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة في موعدها من منتخبات مصر وتونس المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.





أما المنتخب الليبي فقد طالب بالتأجيل لمدة شهر ولمً يتلقي اتحاد شمال أفريقيا اي رد من المغر ب والجزائر علي الرغم من انتهاء المهلة المحددة للدول من الاستقرار علي موعد بدء البطولة في الخامس من اكتوبر الجاري.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.





وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الاهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام انبي وقال أن هذا الآداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا في الجانب الدفاعي والهجومي.





وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب ان العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في اكثر من مركز داخل الملعب ، و أدى واجبات مركزه كما طلبت منه من موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن.





كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز ، كما أن مشاركته تساهم في منحه خبرات تعطيه افضلية مع منتخب الشباب ، وطالبه أن يستمر في الآداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.



