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محافظات

لنبذ التعصب بين مؤيدي مرشحي النواب.. حملة النائب المحترم بالدقهلية تطرح ميثاق شرف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى7
طرحت حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" لتوعية المواطنين بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ميثاق شرف للتعهّد والالتزام به بين مرشحي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ م الدائرة الخامسة ومقرها دكرنس وتضم مراكز "دكرنس.. بني عبيد .. شربين" بالدقهلية، والتي ستجرى بها الانتخابات فى المرحلة الثانية في ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م.


وقال محمد عبد الغني شادي، أحد شباب محافظة الدقهلية والمنسق العام للحملة: "قمنا بطرح هذا الميثاق إيمانا منا بأن انتخابات مجلس النواب ينبغي أن تكون مجالًا للتنافس على خدمة البلاد"، مضيفا: "كلنا أبناء بلد، وما دمنا نحن أبناء بلد واحد فمن حقنا المشاركة".


وأكد "عبد الغنى" أن "الانتخابات موقف عابر ومؤقت وسيمر، وبعدها سنعود إخوة وأصدقاء وأبناء بلد واحد فالانتخابات هي مجال يجب أن نتعلم نحن جميعا من خلاله دروسا في الممارسة الديمقراطية وكيفية بناء حياة الديمقراطية".


وفيما يلي نص ميثاق الشرف:
"إيمانًا منّا أنّ مراكز "دكرنس.. بني عبيد.. شربين تستحق الخير والأفضل، وأنّ انتخابات مجلس النواب ينبغي لها أن تكون مجالًا للتنافس على خدمة بلادنا ورغبةً منّا في أن تكون انتخابات يومى ٧ و٨ من نوفمبر عام ٢٠٢٠ م تعبيرًا عن احترامنا لأنفسنا ولأهالينا وحرصًا منّا على إشاعة أجواء من الاحترام المتبادل وعلى ترسيخ التسامح وقبول الرأي الآخر في دكرنس وبنى عبيد، وانطلاقًا من أنّنا نريد إعلاءَ شأن صالح الوطن والمواطن.


نتعهد نحن مرشّحي عضوية مجلس النواب ٢٠٢٠ م عن الدائرة الخامسة ومقرها دكرنس وتضم مراكز "دكرنس.. بنى عبيد.. شربين"، والتي ستجري فيها الانتخابات يومى ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م بأن نلتزم بمبادئ وثوابت هذا الميثاق، وأن يكون هدفنا الرئيسى هو كل ما يحقق صالح الوطن والمواطن ومنها:
- أن نحافظ على وحدة أهالينا في مراكز بنى عبيد ودكرنس وشربين.
- أن ننبذ ما من شأنه أن يعكّر صَفْوَ الانتخابات.
-أن نعمل على إجراء انتخابات حرّة نظيفة نزيهة وديمقراطيّة.
و أن نقاوم إطلاقَ الشائعات المغرِضة، والتشهيرَ، والتجريحَ الشخصيّ والجماعيّ.
- أن نوصي أنصارنا ومؤيّدينا بأن يلتزموا السلوك الحضاريّ خلال الانتخابات، وقبلها وبعدها، بعيدًا عن العنف والتعصب والتهجّم والتهديد والاستفزاز وتطيع لافتات الغير.
لنبذ التعصب بين مؤيدي مرشحي النواب.. حملة النائب المحترم بالدقهلية تطرح ميثاق شرف
لنبذ التعصب بين مؤيدي مرشحي النواب.. حملة النائب المحترم بالدقهلية تطرح ميثاق شرف
لنبذ التعصب بين مؤيدي مرشحي النواب.. حملة النائب المحترم بالدقهلية تطرح ميثاق شرف
لنبذ التعصب بين مؤيدي مرشحي النواب.. حملة النائب المحترم بالدقهلية تطرح ميثاق شرف
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