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أخبار العالم

فاوتشي يكشف سبب تفشي كورونا في البيت الأبيض

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:57 م
فاوتشي يكشف سبب تفشي
فاوتشي يكشف سبب تفشي كورونا في البيت الأبيض
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قسم الخارجي
قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي إن البيت الأبيض استضاف حدثا كان فائق الانتشار تسبب في تفشي عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" وإصابة العديد من الأشخاص.


وانتقد فاوتشي استضافة البيت الأبيض في 26 سبتمبر حفل ترشيح القاضية كونري باريت للمحكمة العليا، موضحا أنه كان حدثا فائقا في نقل عدوى كورونا على نحو واسع داخل البيت الأبيض.


وأوضح في تصريحات لراديو "سي بي اس" نيوز، أن الوضع كان خطيرا في هذه الفعالية، حيث تزاحم الناس دون ارتداء الكمامات، مؤكدا أن "البيانات تتحدث عن نفسها".


علاوة على ذلك، انتقد فاوتشي استخدام ترامب كلمة علاج، للأدوية التي تناولها خلال إصابته بفيروس كورونا.


وأصيب عشرات الحضور لحفل ترشيح ترامب قاضية المحكمة العليا بفيروس كورونا، بينهم الرئيس الأمريكي نفسه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.


وأعلن الرئيس الأمريكي قبل أسبوع إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه يستعد لاستئناف حملته الانتخابية يوم الاثنين من فلوريدا، بعد أيام من خروجه من مستشفى والتر ريد الطبي العسكري.
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