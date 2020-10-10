حساسين يهنئ الجيش الأبيض بعد تربع مصر على الشرق الأوسط في إجراءات كورونا

تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية بالتهنئة القلبية لجيش مصر الابيض من جميع القيادات والأطباء واطقم التمريض والعاملين داخل المنظومة الصحية المصرية سواء من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية او المستشفيات العسكرية بعد حصول مصر على المركز الاول بالشرق الاوسط فى اجراءات مواجهة فيروس كورونا.





وأشاد "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم بنتائج التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول الإجراءات التي اتخذتها الدول لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19 حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة فى مواجهة جائحة كورونا والتى بلغت 21 إجراء وهو أعلى عدد في المنطقة وفقًا للتقرير الذى شمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتركيا والمغرب وتونس والأردن.





وأكد أن تصدر مصر للمركز الأول بهذا التقرير يعد إنجازًا كبيرا لمصر واعترافا من المنظمة الاممية بقدرة ونجاح مصر على تحقيق هذا النجاح الكبير فى مواجهة فيروس كورونا.



