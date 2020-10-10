جدل حول التنازلات ومنافسة شرسة على المقعد الفردى بالبحر الأحمر

المشهد الانتخابى بالبحر الاحمر اصبح اكثر سخونة وخاصة فى المقعد الفردى الوحيد بكل دائرة من الدوائر الانتخابية الثلاثة بعد تنازل عدد كبير من المرشحين واستبعاد البعض الآخر، وإثارة حالة الجدل حول مرشحي الدائرة الشمالية وادعائهم وجود ضغوط عليهم للتنازل ولكن كانت المفاجأة فى البيانات الصادرة على صفحاتهم وتؤكد ان تنازلاتهم كانت حفاظا ومراعاة للتوازنات القبيلة بالبحر الاحمر وان كل منهم لديه ممثل من أبناء قبيلته بالبرلمان.





وتشهد الدائرة الشمالية منافسة شرسة بين نواب الدورة البرلمانية السابقة وهم محمد عبد المقصود وأحمد الضوى وحمادة غلاب على المقعد الوحيد ولكن تفتت أصوات أبناء قبيلة البراهمة مابين عبد المقصود وغلاب وكذلك المرشح تيتو الخطيب يجعل موقف الضوى كمرشح وحيد للعبابدة أقوى.





ويدخل أيضا السباق المرشح حافظ لطفى والعميد العميد عاطف عبد الحميد ابن مدينة نجع حمادى وهما يعتمدان على ما قدماه من خدمات خلال تواجدهم بمقاعدهم الشرطية يظهر أيضا بلافتات كثيرة المرشح عبد الحميد سرحان وهو ينتمى لابناء قوص بقنا وكذلك المرشح على ابو حسين ابن الكلاحين الذى ادهش ترشحه الجميع بجانب شقيقه لكن الرؤية وضحت بعد استبعاد شقيقه ليكون احتياطيا لشقيقه اذا تم استبعاده وتخوض امرأة واحدة السباق للحصول على مقعد الفردى الدائرة الأولى وهي أميمة نوبى منطلب.





وفي الدائرة الوسطى يوجد مرشح قوي يغرد منفردا لأبناء قبيلة العبابدة وهو عبد الرسول رمضان وهو ما يجعل فرص فوزه بمقعد الدائرة قوى خاصة وان المرشح يستحوذ على اكثر من 80 % من أصوات مرسى علم بجانب الأصوات التى سيحصلها بمدينتى القصير وسفاجا.





كما يظهر فى المنافسة محمد ابو الوفا وتعود قوته إلى انه مرشح ابناء وادى النيل الوحيد وهم لهم ثقل انتخابى، ويظهر بقوة المرشح ناصر عطية الذي يتمتع بتواجد قوى بمدينة القصير حيث ينتمى لعدد من العائلات الكبرى بالمدينة الاكثر تصويتا كذلك ينافس بقوة على المقعد المرشح جمال السليكى وهو يمتلك قدر كبير من الخبرة فى الانتخابات خاصة وانه سبق له خوض التجربة اكثر من مره ويستحوذ على اغلب التصويت بمدينة سفاجا وهى قاعدة ارتكازه.





اما الدائرة الجنوبية فالموقف أكثر سخونة فالمرشح مصطفى كنشيب استعرض قوته قبل الجولة الانتخابية بمسيرة سيارات هى الاكبر فى تاريخ حلايب وله حضور طاغى بين ابناء الجنوب سواء قبيلة العبابدة او البشارية خاصة وانه ابن من ابناء البشارية وهناك توقعات بحسم المقعد من الجولة الاولى ايضا ينافسة بقوة مرشح الحزب الجمهورى على نور ابن نفس القبيلة ويحظى ايضا بقوة ودعم ابناء ومشايخ وكذلك الدعم الحزبى للحزب الجمهورى مما يجعل المنافسة شرسة بينة وبين كنشيب.





وتحظي محافظة البحر الاحمر بثلاثة مقاعد بالقائمة الوطنية من أجل مصر بالصعيد وتم اختيار عناصرها بعناية شديدة حيث تم اختيار الكتل التصويتية الاكثر عددا وتواجدا بطول محافظة البحر الاحمر، حيث تم اختيار المهندس حسام صالح عوض الله وهو نجل المرحوم صالح عوض الله البرلمانى الذى مازالت ذكراه حتى الآن تتردد رغم وفاته منذ اكثر من 20 عاما لخدماته وحب ابناء جميع القبائل له.





ويعد عوض الله احد ابناء قبيلة العبابدة وهى الاكبر والاشهر والاكثر عددا فى محافظة البحر الاحمر،كما أن السيرة الذاتية للمهندس حسام صالح عوض الله حافلة بالنجاحات فى مجال البترول سواء فى انشاء عدد من شركات البترول او ادارتها وتوفير حجم كبير من فرص العمل .

كما نجحت القائمة الوطنية فى استقطاب احد اعمدة قبيلة الاشراف وهو الحاج سيد قاسم عضو مجلس الشورى السابق والذى يتمتع بشعبية كبيرة بين ابناء البحر الاحمر من مختلف القبائل كذلك ايضا قبيلة الاشراف ذات كتلة تصويتية كبيرة بطول المحافظة وحتى مدينة سفاجا .

اما مقعد المرأة فكان كما يقولون فى الامثال ضرب عصفورين بحجر واحد"، فتم اختيار مرأة وفى نفس الوقت قبطية للحصول على الكتلة التصويتية للاقباط وهى ايلاريا سمير حارص معيدة بالجامعة الامريكية وتمتلك سيرة ذاتية حافلة بالدراسات العلمية.