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محافظات

مياه البحر الأحمر تبدأ حملة تطهير خزانات المدارس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:16 م
مياه البحر الأحمر
مياه البحر الأحمر تبدأ حملة تطهير خزانات المدارس
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إبراهيم جادالله

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، استعدادا لبدء للعام الدراسى الجديد.

 

من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إن الشركة تحرص علي المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها للطلاب في جميع المدارس المختلفة.

 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أن فريق الإدارة العامة للمعامل قام من خلال فرق متخصصة بتطهير خزانات المدارس علي مستوي مدن المحافظة، كذلك يتم إجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

 

وأوضح رئيس الشركة، أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن فى مقدمة مسئولياتها، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية الدائمة التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.

 

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