رئيس البنك الافريقي: قادرون على العمل في ظروف خطرة رغم كل التحديات

قال رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك قام بالعديد من الجهود لتخطي التحديات بداية من جائحة كورونا وحتى الصراعات والأزمات التي شهدها العالم.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدى “العلمين - أفريقيا للأعمال”، نحن نقوم بتوفير الأموال للمشروعات التي تسهم في تنمية القارة، كما تمكنا من تقديم الاعتمادات اللازمة للمشاريع.

ولفت إلى أن البنك ليس مؤسسة تعتمد على القرارات الخارجية ونعمل على مساعدة غانا، وندعم دائما الدول الأفريقية التي تحتاج إلى الدعم.

وأوضح أن البنك قادر على العمل في ظروف خطرة رغم كل التحديات، والمؤسسات المالية العالمية تعترف بدورنا.