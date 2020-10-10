بطعم لا يقاوم.. طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 35 دقيقة



وتعتبر البيتزا من أشهر الأكلات المحبّذة عالميا؛ حيث يمكن لكل ربة منزل ان تعدها في المنزل بخطوات بسيطة بنجاح، لكن عليها معرفة طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية لنجاح البيتزا لإعطائها مذاقا مميزا .





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طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية :

1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة

1 ملعقة طعام معجون طماطم

1 بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فص ثوم

رشه ملح

رشه اوريغانو

رشة ريحان

رشة من الفلفل الأسود

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.

2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.

3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.