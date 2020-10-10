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فن

بعد غياب طويل.. إيناس مكي تعود للظهور بقصر السينما

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:03 م
إيناس مكي
إيناس مكي
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سعيد فراج
تحضر النجمة إيناس مكى غدا عرض فيلم "الزيارة" الذى تقوم ببطولته،ويتم عرضه ضمن أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية الذى يقام بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وبالتعاون مع قطاع الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى .

فيلم "الزيارة" حصل على اكثر من 40 جائزه دولية خلال مجموعة من المهرجانات العالمية. 

فيلم الزيارة عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ بطولة الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الخطيب وهو من إنتاج القنوات المتخصصة للتليفزيون المصرى ومن إخراج عزالدين سعيد .

يذكر أن آخر أعمال إيناس مكي مسلسل "سرايا حمدين" مع الفنان سامح حسين وراندا البحيرى ومحمد ثروت وحقق نجاحات كبيرة وقت عرضه.

من أهم أعمالها " لن أعيش في جلباب أبي، "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، "جنون البشر" و"ريكلام" وابتعدت عن الفن لسنوات طويلة، ولكنها عادت مؤخرا من خلال مسلسل "سرايا حمدين".

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