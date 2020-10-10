تكافؤ الفرص تنظم دورة تدريبية لرفع مهارات رؤساء وأعضاء الوحدات الفرعية بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لما تقدمة من دورات تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها، وتنظيم ندوات تثقيفية وصحية لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال الظواهرالسلبية بالمجتمع من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج الغير الرسمى على الأسرة والمجتمع فضلًا عن تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر فى بيئة العمل والحياة العامة .





أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسي له ، مؤكدًا على ضرورة إستمرار تنظيم الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوحدات الفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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ومن جانبها أشارت غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن الوحدة قامت بتنظيم الدورة التدريبية الثالثه لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها ، بحضور 28 مستفيد وذلك بمركز التدريب الإداري التابع للديوان العام ولمدة 4أيام ، حيث تم تقديم محاضرات عن التعريف بوحدة تكافؤ الفرص وإختصاصها وأهدافه ومكتسبات المرأة فى الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية – الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 .

إحصاءات النوع الإجتماعى والموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي ومدونة السلوك الوظيفي والتفاوض وكيفية بناء فريق العمل.





وأضافت مديرة وحدة تكافؤ الفرص أنه في إطار إهتمام الوحدة برفع الوعي الصحي لدى السيدات لمواجهة أمراض سرطان الثدي قدمت الدكتورة رشا نتعي مدير العيادة الصحية بالمحافظة والدكتورة أماني مراد المشرف على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسئول التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية محاضرة عن كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطريقة الفحص الذاتي وطرق العلاج كما تم إستعراض خطوات التعايش مع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التفريق ببينه وبين الإنفلونزا الموسمية.





شارك في تقديم المحاضرات فخري عبد العزيز مستشار المحافظ والمشرف العام علي مركز التدريب الإداري والدكتور محمود الوجيه وكيل مركز التدريب الإداري بالمحافظة.