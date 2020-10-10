وزير القوي العاملة يشهد ختام الأسبوع العاشر للسلامة والصحة المهنية بشرم الشيخ

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية العاشر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة 15 منشأة سياحية بالمحافظة، وقام الوزير بمنح كأس و5 دروع، فضلًا عن 5 شهادات تقدير للمنشآت المتميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المشاركة في الأسبوع





جاء ذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد سكرتيرعام المحافظة، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وسمير رشوان مدير عام فندق كونكورد السلام شرم الشيخ.





وأكد وزير القوى العاملة، على أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد مضيفا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غني عنها في جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيا.





وقال سعفان إن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهنية بين أوساط المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوك حياتي وواقع معاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.





وأضاف أننا نسعى كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، فاهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبي العملية الإنتاجية.





وفي ختام الفعاليات سلم الوزير عقود التشغيل لذوي الهمم وعدًا من وثيقة امان للعمالة غير المنتظمة، وقام بتسليم كأس السلامة لفندق كونكورد السلام بشرم الشيخ، وحصل على درع التميز فنادق سافوى، وكورال سى سنساتورى، وريكسوس رويال، والفيروز، والاكوابارك، كما تم تسليم شهادات تقدير للمنشآت المتميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة وهي استيلا دى مارى، وموفنبيك، وحياة ريجنسى، وسىبرينس سى بريز، وريف اوازيس.





ومنح الوزير شهادة تقدير لمدير مديرية القوى العاملة السابق، محمد عبد الرحمن الذي بلغ السن القانونية، وأحيل إلى التقاعد، وذلك تقديرا لما بذله من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عمله.





كما منح الوزير شهادة تقدير للدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، تقديرًا لدورة في إنشاء لجنة طبية فرعية للجان الطبية في مدينة شرم الشيخ لتسهيل الكشف الطبي على العمالة الجديدة بالمنشآت الفندقية بالمدينة، والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة لجهوده المتميزة..





ومنح الوزير شهادة تقدير لكل من مطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام، وسمير رشوان مدير عام الفندق، وصبرى رزق أمين المدير الإقليمى للفندق، والشريف إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفندق، لجهودهم المتميزة في تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وامتد التكريم بشهادات التقدير لكل من محمود محمد السيد بفندق جولى فيل بننسولا، وأشرف محمد عبد المطلب فندق دريمز بيتش، لجهودهم في تقييم المنشآت في أسبوع السلامة والصحة المهنية، محمد سمير مدير عام فندق شارمينج ان لتميزه في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.





من جانبه أوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أنه تم متابعة عمليات التعقيم والتطهير والرش، وحصر حالات الإصابات في 520 منشأة يعمل بها 125 ألف عامل، فضلا عن التفتيش الدوري على 68 منشأة يعمل بها 5267 عاملًا.



