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سيارات

شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن المصمم Hakosan Design عن أحدث تصميماته ، وهو التصميم التخيلي الجديد للسيارة تيسلا رودستر المخصصة للحلبات.



ويتميز التصميم التخيلى لـ تيسلا رودستر باقواس عجلات ضخمة تضم مجموعة من العجلات الجاهزة للسباقات بإطارات ملساء ،  بالاضافة الى اسمها تيسلا LM، والذي يُشير إلى أنها أعرض بكثير من النسخة القياسي، بالإضافة الى مجموعة من الترقيات لتعزيز ديناميكيتها الهوائية أيضًا، وحصولها على شبك أمامي كبير يقوم بإخراج الهواء من خلال فتحات تهوية في غطاء المحرك، في حين أن التصميم الخلفي يبدو جريئًا للغاية بفضل جناحها العملاق ومشتت الهواء الكبير للمساعدة في توليد قوة سفلية كبيرة.


والجدير بالذكر أن شركة تيسلا قد كشفت عن رودستر الجديدة كنموذج أولي منذ ثلاث سنوات ، ومنذ ذلك الحين تعمل على تطويرها ولم تدخل مرحلة الإنتاج بعد ، وأعلنت الشركة سعرها الذى سيكون 200.000 ألف دولار.


وكان قال الرئيس التنفيذي لـ تيسلا، إيلون ماسك، سابقًا إن رودستر ستكون متاحة مع حزمة SpaceX، في حين أن هذه السيارة ستكون بديلة لـ رودستر الشهيرة، ومن جانبها .

شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM
شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM
شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM
شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM
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