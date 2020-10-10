أخبار التعليم.. تعرف على التنسيق الداخلي لـ آداب القاهرة.. وأسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.











































