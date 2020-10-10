أخبار التعليم.. تعرف على التنسيق الداخلي لـ آداب القاهرة.. وأسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.تعرف على الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة القاهرة مع بدء العام الدراسى الجديد362 لقسم التاريخ و 343.5 للغة الفرنسية.. تعرف على التنسيق الداخلى لآداب القاهرةالأولوية للحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.. تعرف على أقسام آداب القاهرة وعدد المقبولين بكل قسمللطلاب الجدد.. مستشفى الطلبة يستقبل المجموعة الثانية من زراعة القاهرةرئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد..صوراليوم.. ملء استمارة الالتحاق بقسم الآثار الإسلامية بـ كلية آثار القاهرة لطلاب الفرقة الثانيةاجتماع لمنطقة الأزهر بسوهاج لبحث الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.. الاثنين100 منحة بالبرامج المميزة بجامعة طنطا لأبناء شهداء الجيش والشرطةتعرف على أسماء جميع المعاهد الخاصة التابعة لوزارة التعليم العاليرئيس جامعة عين شمس ونائبة يفتتحان اليوم الترحيبي للوافدينأسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر.. اعرف تفاصيلها الآن