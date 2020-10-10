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تعليم

أخبار التعليم.. تعرف على التنسيق الداخلي لـ آداب القاهرة.. وأسعار الكتب المدرسية 2020 في مصر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:00 م
طالب جامعى
طالب جامعى
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اخبار التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.












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