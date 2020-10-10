يوفر 100 فرصة عمل.. تنفيذ 13 مشروعا استثماريا بتكلفة 34 مليون جنيه في البحيرة

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، والمهندس فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية، وأعضاء اللجنة على تخصيص أراضي بالمناطق الصناعية لعدد 13 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون بتكلفة 34 مليون جنية وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة فى مجالات بيع لوازم مزارع الدواجن والانتاج الحيواني والاسمدة وخراطيم الري ومستلزمات الورش والمصانع وورشة حدادة ولحام وخراطة معادن وكافيتريات وسوبر ماركت ومكتبة لخدمة المستثمرين ورجال الاعمال.

كما تم خلال الإجتماع ٱستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية حيث بلغت إجمالي المشروعات المخصص لها أراضي بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون ٣٢٠ مشروع والمشروعات المخصص لها أراضي بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى ٧١ مشروع.

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وأكد آمنة، على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

أكد محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.